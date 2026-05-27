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Claudio D'Amato

Union Brescia-Salernitana in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C

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Union Brescia vs Salernitana
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Le info relative a diretta tv e streaming di Brescia-Salernitana, ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C: sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale è visibile?

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Equilibrio totale, tra Union Brescia e Salernitana, in vista del ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C.

Si riparte dall'1-1 dell'andata maturato all'Arechi grazie alla splendida rovesciata di Crespi, che ha strozzato in gola la gioia granata e regalato un pareggio pesantissimo alle Rondinelle. Ad entrambe, per volare in finale, al Rigamonti occorrerà vincere: nei 90' oppure ai supplementari o eventualmente ai rigori.

Brescia-Salernitana sarà trasmessa in chiaro e gratis? Qual è il canale della partita che si gioca alle ore 20:00?

UNION BRESCIA-SALERNITANA IN CHIARO E GRATIS?

Brescia-Salernitana non sarà visibile in chiaro né gratis: la semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C è un'esclusiva Sky.

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IL CANALE TV DI UNION BRESCIA-SALERNITANA

I canali tv su cui vedere Brescia-Salernitana sono Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252).

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DOVE VEDERE UNION BRESCIA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Brescia-Salernitana, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.

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