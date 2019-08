Union Berlino in silenzio per 15': protesta contro il Lipsia e la Red Bull

Il club di Berlino è sempre stato critico dell'ascesa del Lipsia tra i grandi: sarà in silenzio per protesta contro la multinazionale.

Avete mai visto una tifoseria di in silenzio e senza massima foga per i propri beniamini? Difficile, ma nella prima giornata del nuovo campionato accadrà a Berlino, per il quarto d'ora iniziale. Il motivo? La protesta contro la squadra avversaria, il .

L'altra squadra di Berlino ha sempre vissuto il calcio in maniera tradizionale, lontana dal boom milionario degli anni duemila. Certo, sta avendo introiti importanti dopo la promozione in Bundesliga, ma tutto all'opposto rispetto al Lipsia, nato negli ultimi anni come candidata a potenza tedesca grazie all'arrivo della Red Bull.

L'Union Berlino è una società operaia, il Lipsia è comandato da una multinazionale. E ancora una volta calcio e politica si mischiano per andare oltre. In questo modo silenzio assoluto da parte dei tifosi biancorossi, così da dire la propria in maniera particolare contro la proprietà avversaria.

Una decisione che non è andata giù a diversi tifosi e allo stesso portiere dell'Union Berlino, Rafal Gikiewicz:

"Il silenzio ci fa male sul campo. Fate qualcos'altro o nulla, ma noi calciatori abbiamo bisogno del calore dei tifosi".

Di pensiero opposto invece il presidente dell'Union, Dirk Zingler:

"La protesta ha tutto il sostegno del club. E' doloroso per noi fare la nostra prima partita in Bundesliga contro la Red Bull. Siamo stati critici nei confronti del Lipsia in seconda serie, perchè non esserlo ora?".

Fischio d'inizio alle 18, con lo stadio acceso e festante dalle 18:15. Più che una partita per l'Union Berlino, per dimostrare di poter essere grandi anche senza un colosso dietro le proprie spalle.