Union Berlino-Bayern Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Union Berlino sfida la capolista Bayern Monaco nell 26° turno di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La ripresa della mette di fronte per la 26ª giornata l'Union Berlino di Urs Fischer e il capolista di Hans-Dieter Flick. I bavaresi comandano la graduatoria con 55 punti, frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e proveranno a rispondere al , che si è portato a -1 grazie alla vittoria nell'anticipo contro lo 04 nel Derby della Ruhr.

Dodicesima posizione invece per gli ex tedeschi orientali, che hanno conquistato finora 30 punti, con un cammino di 9 successi, 3 pareggi e 13 sconfitte. Considerato che fino al 1991 l'Union militiva nei campionati della DDR, la gara di andata giocata il 26 ottobre all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e conclusasi con un successo di misura per 2-1 dei bavaresi, guidati allora dal tecnico croato Niko Kovac.

Nelle ultime 4 gare prima della sospensione del torneo l'Union aveva ottenuto 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio, mentre i bavaresi avevano collezionato 4 successi consecutivi.

Il centravanti svedese Sebastian Andersson è il miglior marcatore dei berlinesi con 11 goal, mentre il polacco Robert Lewandowski è il bomber del Bayern e il capocannoniere della Bundesliga con 25 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Union Berlino- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UNION BERLINO-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Union Berlino-Bayern Monaco

Union Berlino-Bayern Monaco Data: 17 maggio 2020

17 maggio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO UNION BERLINO-BAYERN MONACO

Union Berlino-Bayern Monaco si disputerà il pomeriggio di domenica 17 maggio 2020 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadion An der Alten Försterei di Berlino. Sarà il 2° confronto in Bundesliga fra le due formazioni.

La sfida Union Berlino-Bayern Monaco sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Union Berlino-Bayern Monaco anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno seguire Union Berlino-Bayern Monaco anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il sito, troverete tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Il tecnico svizzero Fischer dovrebbe affidarsi a un 3-4-3. In attacco il bomber svedese Andersson agirà da centravanti nel tridente con Ingvartsen e Bülter. Gentner e Andrich potrebbero essere i due interni di centrocampo, con Trimmel e Lenz sulle due fasce. Dietro, davanti al portiere Gikiewicz, la difesa a tre vedrà Hübner e Subotic ai lati di Schlotterbeck.

Flick schiererà i bavaresi con il consueto 4-2-3-1. Fra i pali agirà Neuer, davanti a lui Boateng e Alaba formeranno la coppia centrale, con Pavard e Davies terzini. In mediana Thiago Alcántara affiancherà Kimmich. Davanti Lewandowski sarà il centravanti, mentre Gnabry, Müller e Coman, che dovrebbe essere preferito a Goretzka, potrebbero agire da trequartisti alle sue spalle.

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Hübner, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Andersson, Bülter.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.