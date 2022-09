Ungheria-Italia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia fa visita all'Ungheria nell'ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

UNGHERIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ungheria-Italia

• Data: 26 settembre 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai 1 (numero 1 digitale terrestre)

• Streaming: RaiPlay

L'Italia di Roberto Mancini fa visita all'Ungheria di Marco Rossi nella 6ª e ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Azzurri e magiari dovranno evitare l'ultima posizione in classifica per non retrocedere in Lega B, mentre soltanto la vincitrice parteciperà alla Final Four che porterà alla conquista del trofeo.

Nella gara di andata disputata in Italia i campioni d'Europa in carica avevano superato per 2-1 la squadra magiara, che ha saputo poi rialzarsi, con le reti messe a segno per l'Italia da Barella e Lorenzo Pellegrini, per l'Ungheria su autogoal di Gianluca Mancini.

In tutto sono 34 i precedenti in gare ufficiali fra le due Nazionali, con un bilancio di 17 vittorie italiane, 9 pareggi e 8 affermazioni dei magiari. L'ultima di queste è arrivata nel penultimo confronto, giocatosi il 22 agosto 2007, quando la squadra guidata da Váhridi si è imposta 3-1 sugli Azzurri con Roberto Donadoni Ct.

Gino Colaussi e Peppino Meazza sono i due bomber storici della sfida, avendo segnato nella loro carriera ben 6 goal contro l'Ungheria. In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Inghilterra: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UNGHERIA-ITALIA

Ungheria-Italia si disputerà la sera di lunedì 26 settembre 2022 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Nations League fra le due Nazionali, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE UNGHERIA-ITALIA IN TV

La sfida di Nations League, Ungheria-Italia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Ungheria-Italia su Rai 1 sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

UNGHERIA-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere Ungheria-Italia anche in diretta streaming in chiaro su Rai Play, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma gratuita della televisione pubblica, sia su smart tv e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Ungheria-Italia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due Nazionali e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, il racconto minuto per minuto della gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA-ITALIA

Marco Rossi potrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Davanti Adam Szalai potrebbe agire da centravanti in caso di pieno recupero dall'infortunio, supportato da Szoboszlai e Gazdag. In mediana Schäfer e Nagy si candidano a ricoprire il ruolo di interni, con Fiola lungo la fascia destra e Kerzek esterno mancino. In difesa linea a tre composta da Lang, Orbán e Attila Szalai, fra i pali agirà invece Gulácsi.

Mancini dovrebbe confermare quasi per intero la formazione che ha battuto l'Inghilterra, l'unica novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Ciro Immobile che affiancherà Raspadori in attacco. In difesa ancora Acerbi preferito a Bastoni, così come Dimarco dovrebbe vincere nuovamente il ballottaggio con Emerson Palmieri.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Immobile, Raspadori. CT Mancini