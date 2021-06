Ungheria-Francia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Ungheria affronta la Francia nella 2ª giornata del Gruppo F di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Ungheria di Marco Rossi si gioca contro la corazzata Francia di Didier Deschamps molte delle possibilità di passaggio alla fase ad eliminazione diretta, dopo aver perso la partita inaugurale contro il Portogallo. I Bleus, invece, che hanno battuto di misura al debutto la Germania e sono considerati i grandi favoriti per la vittoria finale, puntano a chiudere il discorso qualificazione già nella 2ª giornata del Gruppo F di Euro 2020, considerato dagli esperti un girone di ferro.

Si tratta del primo confronto fra le due Nazionali nelle fasi finali degli Europei. Magiari e transalpini si sono tuttavia affrontati 22 volte in gare ufficiali nella loro storia, con un bilancio che sorride all'Ungheria con 12 successi, 8 affermazioni dei Bleus e 2 pareggi. I rapporti di forza si sono tuttavia ribaltati negli ultimi decenni, se è vero che i magiari non battono i francesi dal 22 maggio 1976 (1-0 in amichevole con goal di Fekete), ovvero da 45 anni, e da allora hanno rimediato 5 sconfitte di fila.

Nell'ultima gara disputata a Budapest nel marzo del 1990, la Francia si impose 3-1 in amichevole con una doppietta di Cantona e un goal Sauzée per gli ospiti e un rigore di Attila Pínter per i magiari. In quell'occasione i Galletti espugnarono per la prima volta la capitale ungherese, dove precedentemente avevano perso 6 volte. Le due Nazionali si sono sfidate 4 volte anche nelle qualificazioni agli Europei, con un bilancio di 3 successi magiari e un pareggio.

Per l'Ungheria si tratta della 2ª partecipazione consecutiva alla fase finale degli Europei: nel 2016 i magiari hanno vinto il loro girone e sono stati poi fermati dal Belgio agli ottavi di finale. I magiari si sono qualificati a quest'edizione grazie al 2° posto nel girone di UEFA Nations League 2018/10 che ha permesso loro di accedere agli spareggi, dove hanno avuto la meglio prima della Bulgaria, poi in finale dell'Islanda. In questa pagina tutte le informazioni su Ungheria-Francia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Ungheria-Francia si disputerà il pomeriggio di sabato 19 giugno 2021 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima agli Europei fra le due Nazionali, è previsto alle ore 15.00.

La gara Ungheria-Francia sarà trasmessa sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per chi lo preferisse ci sarà anche la possibilità di vedere Ungheria-Francia in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente per gli abbonati collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà prima preoccuparsi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Una seconda modalità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione di tutte le gare di Euro 2020.

Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto dal calcio d'inizio al fischio finale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Marco Rossi punterà sul 3-5-2. Davanti al portiere Gulacsi, Fiola, Urban e Attila Szalai dovrebbero comporre la linea a tre difensiva dei magiari. Sulle due fasce agiranno invece uno fra Lovrencsics e Nego a destra, con il primo favorito, e Varga a sinistra. Nagy sarà il playmaker, con Schäfer (in vantaggio su Kalmar) e Kleinheiler mezzali. In attacco Adám Szalai farà coppia con Sallai.

Deschamps confermerà il 4-3-3 dei Bleus, con un'unica probabile novità a centrocampo, dove Tolisso potrebbe rilevare lo juventino Rabio accanto a Kanté e Pogba. Davanti il super tridente composto da Mbappé, Benzema (nuovamente favorito su Giroud) e Griezmann. Fra i pali agirà capitan Lloris, mentre la linea difensiva sarà composta dai due centrali Varane e Kimpembe e dagli esterni bassi Pavard e Lucas Hernández.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.