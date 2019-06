Under top, Francia flop: zero tiri in porta contro la Turchia

Cengiz Under a segno nella vittoria a sorpresa della Turchia contro una brutta Francia, autore di zero tiri in porta per la prima volta in 10 anni.

La campione del Mondo è stata sconfitta a sorpresa dalla per 2-0 nelle qualificazioni per .

Ai turchi sono bastati 40 minuti per archiviare la pratica grazie alle reti di Ayhan e del romanista Cengiz Under.

0 - It is the first time in the last 10 years that France 🇫🇷 did not make a shot on target (4 shots attempted). Disaster.#TURFRA pic.twitter.com/6HOEkPRBMs — OptaJean (@OptaJean) June 8, 2019

Il dato preoccupante per la Francia è però quello relativo ai tiri in porta: zero in 90 minuti. Negli ultimi dieci anni non era mai successo che i Bleus non riuscissero a calciare in porta nemmeno una volta per la durata di un'intera partita.

Ma Cenzig Under non è stato l'unico 'italiano' a vivere una grande serata. Anche Demiral, il futuro acquisto della , ha disputato una grandissima partita (sotto gli occhi di Paratici, presente in tribuna) ed ha fatto persino l'assist per il primo goal di Ayhan.