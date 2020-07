Under al Napoli? Il presidente del Basaksehir conferma: "Guadagneremo 5 milioni"

Göksel Gümüşdağ, numero uno dell' ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'TR Spor' e a sorpresa ha anche fornito un assist notevole per il calciomercato italiano.

Cengiz Under, secondo le sue parole, è sul piede di partenza verso . Al club turco interessa parecchio, perché possiede ancora il 20% di profitti sulla cessione di Under da parte della .

E stando a quanto detto da Gümüşdağ, si capisce che il giocatore sta per essere ceduto al Napoli per 25 milioni di euro, o comunque è molto vicino a questo trasferimento.

"Abbiamo venduto Cengiz Under per 15 milioni di euro alla Roma. C'è un discorso adesso legato al Napoli, per quanto ne so. Possiamo ottenere 5 milioni di euro da lì".