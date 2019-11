Under 21, Stephanie Frappart dirigerà Italia-Armenia: primo arbitro donna per gli azzurrini

È ufficiale Italia-Armenia Under 21 di domani sera sarà arbitrata da Stephanie Frappart: è la prima volta con un arbitro donna per gli azzurrini.

La gara dell'Under 21 in programma domani pomeriggio a Catania alle ore 18.30 e valida per il Gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei del 2021 fra e Armenia sarà diretta da Stephanie Frappart: è la prima volta per gli 'Azzurrini' con un fischietto al femminile.

La Frappart non è una novellina del mestiere ed il 14 agosto scorso è stata la prima donna ad arbitrare la Supercoppa Europea fra e . Un match molto delicato che l'arbitro francese ha saputo dirigere con grande sicurezza, indirizzandolo nella giusta maniera. Stephanie Frappart lo scorso aprile aveva diretto la partita di fra e , e ora è stata annessa definitivamente nell'organico degli arbitri della massima divisione francese.

Gli 'Azzurrini' si presentano alla sfida con l'Armenia dopo la convincente vittoria per 3-0 ottenuta contro l'Islanda. Gli animi degli italiani si sono infiammati al termine del match, quando stava per nascere una rissa che per fortuna è stata stroncata sul nascere. La Frappart, come ha già dimostrato nella sua storia, saprà affrontare l'impegno con gli Azzurrini nel migliore dei modi.