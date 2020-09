Under 21, un altro positivo al coronavirus: allenamento annullato

Un giocatore dell'Under 21 è risultato positivo al secondo tampone, squadra in isolamento e allenamento annullato. Domani si gioca con la Slovenia.

Vigilia movimentata per l'Under 21 dell' che domani dovrebbe affrontare i pari età della Slovenia. Gli Azzurrini infatti non hanno sostenuto l'allenamento di rifinitura a Lignano Sabbiadoro.

Il pullman della squadra era arrivato regolarmente allo stadio, ma dopo pochi minuti ha fatto marcia indietro facendo immediatamente rientro in hotel.

A risolvere il mistero la notizia arrivata in serata: un altro giocatore dell'Under 21, dopo il primo caso registrato qualche giorno fa, è risultato positivo al coronavirus.

Il calciatore, asintomatico, era risultato negativo al primo tampone ma ora sarà estromesso dal ritiro e si atterrà alle disposizioni della ASL competente mentre il resto del gruppo compresi delegazione e staff hanno ripetuto gli esami.

A questo punto va capito se la partita contro la Slovenia si giocherà regolarmente o meno.