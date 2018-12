Una squadra gestita completamente dai tifosi: succede in Francia

Allo United Managers sono i fans, via web, a decidere formazione, allenamenti e tattica della squadra.

Perchè l'allenatore si ostina a inserire quel giocatore così fuori forma? C'è un motivo dietro la conferma dell'attaccante senza goal da tre anni? Se, ma, forse. I tifosi, tutti manager nel mondo del calcio. Ognuno vuole dire la sua, pronto ad affermare che con la possibilità di scelta porterebbe la propria squadra al top. Il campo ipotetico è finito: ora, a Caen, c'è tale possibilità.

Lo United Managers, squadra militante nella Promozione francese, è infatti gestita al 100% dai propri tifosi. Al passo coi tempi, ovviamente tramite dispositivo elettronico, sia esso tablet, pc o smartphone, e il sito unitedmanagers.com. Niente di più facile. E ovviamente qui viene il bello.

Perchè tra il dire e il fare c'è di mezzo l'intero oceano mondiale. Ora sì che i tifosi avranno la possibilità di mettere in mostra le proprie capacità di scelta oculata e intelligente, visto e considerando che è possibile decidere la tattica, il modulo e le sessioni di allenamento con il solo movimento del dito sul cellulare. Dal campo virtuale a quello reale in un secondo.

L'esperimento è opera di un ex ex professore di educazione fisica, tale Frédéric Gauquelin, e dell'ex attaccante Bruno Belas. I due vogliono mettere in pratica il classico discorso da bar, in cui tutti sono convinti di poter fare meglio dell'allenatore della squadra per cui tifano.

Ovviamente per scegliere formazione e futuro dello United Managers non sarà possibile scegliere singolarmente, ma servirà la maggioranza e l'apporto di tutti i partecipanti all'esperimento per poter andare avanti.

Perchè ok dimostrare di essere un grande allenatore virtuale che dà indicazioni a quello reale, ma il confronto e il bene comune della squadra rimangono l'obiettivo principale dello United.