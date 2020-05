Una compagnia di Cannabis come sponsor di maglia: Everton in trattative

Alki David, CEO della Swissx, al lavoro per entrare nell'Everton dopo le difficoltà nel legarsi al Camp Nou del Barcellona.

Tra lo sponsor di abbigliamento sportivo e uno alimentare, anche uno legato alla cannabis. Qullo più importante. Parliamo dell' , allenato da Carlo Ancelotti , che in futuro potrebbe avere come marchio principale Swissx, compagnia che sta trattando con la società inglese per il futuro.

E' lo stesso CEO della svizzera Swissx, Alki David, a confermare le voci relative ad un accordo per far sì che il suo marchio prenda il posto del principale sponsor del club, pochi giorni dopo che l'imprenditore ha rivelato di aver parlato con il per quanto riguarda i diritti di denominazione per Camp Nou.



Se i colloqui sui diritti di denominazione per il Camp Nou sembrano aver raggiunto un punto di non ritorno, David ha ora rivelato di aver iniziato le trattative con per inserire la propria compagnia nella prima maglia del club di , in lotta per la Champions prima dello stop della Premier causa pandemia di coronavirus.

Intervistato da Insider, David non ha comunque escluso neanche la possibilità catalana:

Altre squadre

"Non sto andando via dalla Barca, sto tenendo la porta spalancata. Ma ora siamo in trattative con l'Everton per entrare nella loro maglia. Nella parte anteriore. Mi hanno contattato e hanno già offerto disegni con l'intero logo Swissx in blu, di cui non sono pazzo, ma probabilmente sembrerà carino".

David ha spiegato come la decisione di puntare sull'Everton venga dal passato:

“Quando sono arrivato per la prima volta in , tutti sostenevano e Liverpool, e tutti erano rossi. Al contrario, a me piaceva il blu e mi piaceva il logo dell'Everton".

Alki David non è uno che gira attorno alle dichiarazioni e riguardo al difficile approdo nel Barcellona non lascia dubbi: