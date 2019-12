Un tifoso speciale per Ronaldo: Golovkin all'Olimpico per Lazio-Juventus

Spettatore d'eccezione per Lazio-Juventus: il pugile Gennadiy Golovkin, 'partner' di Cristiano Ronaldo in un nuovo progetto DAZN.

Due campionissimi, due assolute leggende nei rispettivi sport: Cristiano Ronaldo e Gennadiy 'GGG' Golovkin, la coppia di stelle messa in campo da DAZN per un nuovo progetto, annunciato dallo stesso CR7 con un post su Instagram.

Il pugile kazako, che in passato è stato detentore dei titoli unificati WBC, , IBF e IBO dei pesi medi, è questa sera all'Olimpico per assistere alla sfida di tra e e sostenere l'amico Ronaldo, titolare nell'undici scelto da Sarri per la sfida contro i biancocelesti. GGG, con una story su Instagram, ha augurato buona fortuna al numero 7 bianconero per la partita.

Golovkin, in in questi giorni, aveva incontrato il portoghese mercoledì a in una storica palestra del capoluogo piemontese, nel quartiere Lucento.

"See you soon my friend", la promessa del kazako, mantenuta puntualmente questa sera con la sua presenza all'Olimpico. Uno stimolo in più per CR7, che punta a ritrovare il goal su azione in campionato: l'ultima rete non dal dischetto risale addirittura al 19 Ottobre, dalla gara all'Allianz Stadium vinta 2-1 contro il .