Un tifoso 'augura' a Shaw di finire al Burger King, l'azienda risponde: "Pensi che lo assumeremmo?"

Un tifoso del Liverpool ha augurato a Luke Shaw di "tornare al Burger King". L'azienda su Twitter risponde: "Audace pensare che lo assumeremmo...".

Dal campo di calcio al Burger King? Solo se l'azienda è d'accordo. E, nel caso di Luke Shaw, non semba proprio esserlo. Almeno a leggere quanto scritto su Twitter, dove si è svolta la vicenda.

Prima di -, gara giocata lo scorso weekend e vinta 2-0 dai 'Reds', un tifoso della squadra allenata da Klopp in un tweet ha affermato che sperava di rovinare i rivali storici, che stanno attraversando un momento molto difficile della loro storia.

“Non voglio soltanto che battiamo lo United. Voglio rovinarli. Voglio che Mané rimandi WQan-Bissaka alla Under-15 del . Voglio che Firmino balli su Phil Jones. Voglio che Salah rimandi Shaw al Burger King. Voglio che le telecamere di Sky Sports facciano uno zoom sulle lacrime di Solskjaer”.

L'account ufficiale di Burger King, che si è evidentemente sentito tirato in causa, ha replicato al tifoso, affemando che i capi dell'azienda non sarebbero così sicuri di assumere il terzino del Manchester United. Nonostante forse il tifoso intendesse di mandare Shaw a mangiare al Burger King, e non a lavorare.

“È audace da parte tua presumere che assumeremmo Luke Shaw".

It's bold of you to assume we would hire Luke Shaw https://t.co/t0fwn6IhRJ — Burger King (@BurgerKingUK) January 22, 2020

Quest'anno Shaw ha giocato 14 partiite tra campionato e coppe, senza mai riuscire a essere particolarmente brillante. Anche forse per una questione di forma fisica per cui è stato preso di mira.