Un punto in due partite, la nuova Germania di Jurgen Klopp non decolla: cosa non sta funzionando

La partita di Nations League contro la Grecia è stata storica per la Germania sotto vari aspetti. È stata la prima gara casalinga sotto la guida di Jurgen Klopp e la prima con posti in piedi da 28 anni. Lo 0-1 finale ha però gelato ogni entusiasmo: mentre la squadra si dirigeva verso la nuova curva, agli applausi si sono sommati i fischi.

Fino a poco tempo fa, grazie all’arrivo di Klopp, in Germania regnava un’euforia per la Nazionale che non si vedeva da anni. Un pareggio in Olanda e la sconfitta interna contro la Grecia, però, sono bastati per far nascere i primi malumori tra i tifosi tedeschi.

"Va bene, ma non è necessario", ha dichiarato Klopp in conferenza stampa, aggiungendo: "Chi vuole fischiare, che fischi me". Ha ripetuto più volte questo messaggio, concludendo: "Se qualcuno vuole essere critico, lo faccia con me e lasci in pace i ragazzi".

Una strategia chiara e coerente

Le sue parole sorprendono se si ricorda la conferenza di luglio, quando lo stesso Klopp aveva detto: "Se domani direte che faccio schifo, me ne vado". E anche dopo la Grecia ha citato quelle dichiarazioni. Nonostante l’interpretazione fosse chiara, l'ex allenatore del Liverpool ha parlato di "malinteso": non era quella la sua intenzione.

Oggi la sua strategia comunicativa è chiara e coerente. La sua reputazione e la fiducia che il Paese ripone nelle sue capacità sono tali che, nonostante l’improvvisa apertura alle critiche, non rischia ancora contraccolpi personali. Ben diversa è la posizione dei giocatori che protegge, soprattutto di chi ha contribuito alle recenti delusioni.

Oggi Klopp conta più della Nazionale: ad Augsburg il suo nome è stato acclamato più di quello dei giocatori. Dopo le prime delusioni, sfrutta questo credito per blindare i giocatori da critiche destabilizzanti.

In realtà, sarebbe sbagliato criticare Klopp per i risultati finora deludenti e per il peggior inizio di tutti i ct della Germania. Nessuno poteva aspettarsi che, senza un periodo di rodaggio, riuscisse a imporre un calcio bello e vincente in una squadra che da anni delude. Contro l’Olanda i tedeschi hanno mostrato un buon primo tempo e una nuova mentalità; il passo indietro contro la Grecia resta evidente.

Due rose separate: è stata davvero una buona idea?

Al momento, però, ci si può chiedere se l’approccio delle due rose separate per due tranches di partite, molto coraggioso e lodato, sia davvero una buona idea. È comprensibile che Klopp voglia conoscere molti giocatori, ma forse sarebbe stato più saggio mantenere un nucleo di futuri titolari per tutte le gare e sostituire solo la metà della rosa.

Sembra strano che il capitano Joshua Kimmich, sfortunato contro la Grecia, debba ora lasciare il gruppo, così come il portiere designato Marc-André ter Stegen e il leader della difesa Jonathan Tah. Tutti giocatori chiave che dovrebbero garantire continuità e fungere da punti di riferimento nelle fasi difficili. Lo stesso Kimmich, ad Augusta, ha dichiarato che avrebbe preferito la permanenza in squadra.

A prescindere da questo fattore emotivo, c’è anche un motivo razionale: Klopp sta introducendo nella Nazionale una nuova filosofia offensiva e un nuovo modulo (4-3-3). Nonostante gli esperimenti, avrebbe potuto usare questa lunga sosta per far adattare i titolari. Le prime due gare hanno dimostrato che il sistema è ancora lontano dal funzionare, e forse il ct ha perso un’occasione.

Nei club, l'ex Liverpool ha avuto mesi di allenamenti quotidiani per insegnare la sua strategia; in Nazionale le sedute e le partite sono rare. Nei prossimi dodici mesi sono previste solo altre sei gare. E poi, tra meno di un anno, arriveranno gli Europei. Ora una rosa quasi nuova dovrà conoscere in fretta le idee di Klopp e affrontare subito le delicate sfide con Serbia e Grecia.







