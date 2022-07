Un passato da giocatore e un futuro da allenatore: Rooney torna ai DC United

Chiusa l'esperienza con il Derby County l'ex stella inglese riparte dalla panchina del DC United con cui aveva giocato nel 2018 e nel 2019.

Il palcoscenico della MLS si appresta ad accogliere un volto noto del panorama calcistico europeo.

Come raccontato da 'The Athletic', infatti, è ormai in via di definizione la trattativa che porterà Wayne Rooney a diventare il nuovo allenatore dei DC United.

L'ex calciatore del Manchester United conosce molto bene la franchigia di Washington, con la quale ha giocato per due stagioni nel 2018 e nel 2019 segnando 25 goal in 52 partite.

Dopo settimane di proficui colloqui, le parti hanno raggiunto un'intesa di massima e ora Rooney è pronto ad iniziare la sua seconda avventura da tecnico, dopo quella complicata e appena passata agli archivi alla guida del Derby County.

Nel 2021 ha salvato, all'ultimo respiro, i Rams da una retrocessione in League One che sembrava ormai certa. Spauracchio che è diventato realtà nella stagione successiva quando il Derby County ha pagato a carissimo prezzo i 21 punti di penalizzazione. Zavorra troppo grande per evitare una retrocessione ormai scritta.

Epilogo che aveva spinto Rooney a dimettersi lo scorso 24 maggio.