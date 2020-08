"Un pallone può portare a ricordi senza prezzo": Mourinho si unisce ad altre leggende per parlare del potere del calcio

Edwin van der Sar, Desailly e Ada Hegerberg si sono unite a Mastercard per parlare di come si possano creare ricordi inestimabili con il calcio.

Il due volte allenatore vincitore della UEFA e attuale tecnico del Hotspur FC, José Mourinho, si è unito ad altre leggende del calcio moderno per discutere del potere globale del calcio e creare ricordi senza prezzo.

Mourinho, l'ex portiere olandese Edwin Van der Sar, l'ex difensore del , Marcel Desailly e la prima vincitrice del Pallone d'Oro femminile, Ada Hegerberg, si sono uniti a Mastercard per parlare di come il calcio abbia influenzato non solo le loro carriere, ma le loro vite.

"Una palla può essere il vulcano per qualcosa di incredibile" ha detto Mourinho. “Mio padre era un calciatore e io sono nato in una giornata di campionato. Mio padre e i suoi compagni di squadra hanno lasciato l'albergo per venire a trovarmi".

Un altro ex vincitore della UEFA Champions League, Van der Sar, ha concordato, rivelando quanto sia importante il calcio per i tifosi in virtù della gioia che offre.

Desailly, che ha sollevato il trofeo della UEFA Champions League sia con il che con il Milan, ha parlato del suo successo nel sostenere i suoi compagni di squadra e dell'importanza di rimanere a contatto per tutta la durata della competizione.

Hegerberg ha infine parlato del potere di questo sport e di come spera di "ispirare la nuova generazione per avere nuove ragazze che si avvicinano al calcio così che possano finire sotto i riflettori".

