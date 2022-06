Un nuovo portiere per Conte: il Tottenham acquista Forster, è ufficiale

Il nazionale inglese arriva dal Southampton a parametro zero e firma per due anni: prenderà il posto di Gollini, destinato a tornare all’Atalanta.

Dopo Ivan Perisic, il Tottenham si regala un altro colpo. Gli Spurs hanno ufficializzato nella mattinata di oggi l’acquisto di Fraser Forster, portiere di 34 anni, arrivato dal Southampton a parametro zero.

Il nazionale inglese ha firmato un biennale e sarà il secondo di Hugo Lloris. Prenderà di fatto il posto che in questa stagione era stato di Pierluigi Gollini, destinato a tornare a Bergamo dopo il prestito.

Forster, alto oltre 2 metri, porta in dote 134 presenze in Premier League, a fronte di 42 clean sheet. Cresciuto nel Newcastle e passato dal Norwich, si è imposto con il Celtic in Scozia, dove è anche tornato in prestito nella stagione 2019/20.

La maggior parte degli ultimi anni l’ha trascorsa al Southampton: non sempre è stato titolare, avendo vissuto anche stagioni da secondo, ma è sempre stato in orbita nazionale: conta 6 presenze tra il 2013 e il 2016, ha partecipato anche ad un Mondiale ed un Europeo.

La convocazione più recente è dello scorso marzo. Ora un'altra chiamata: quella di Antonio Conte e degli Spurs, con cui ha firmato un contratto fino al 2024.