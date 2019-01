Un nuovo oriundo per l’Italia? Si lavora per Luiz Felipe in Azzurro

Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, potrebbe presto entrare nel giro Azzurro. Di Biagio è pronto ad inserirlo nel gruppo dell’Under 21.

E’ arrivato giovanissimo in Italia nel 2016 e, nel corso delle ultime tre stagioni, ha arricchito notevolmente il suo bagaglio di esperienza prima alla Salernitana e poi alla Lazio , riuscendo a ritagliarsi un ruolo sempre più importante in biancoceleste.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Luiz Felipe e un difensore in ascesa e, a quanto pare, potrebbe essere il prossimo oriundo ad entrare nel giro della Nazionale Azzurra. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Luigi Di Biagio ha già incontrato il giocatore in un paio di occasioni, confermandogli la volontà di inserirlo nel gruppo dell’Under 21.

Quello che è stato proposto al centrale biancoceleste, è un progetto a lungo termine che prevede un giorno anche l’approdo in quella Nazionale maggiore che tra non molti anni avrà bisogno di un rinnovamento generazionale nel suo reparto arretrato.

Luiz Felipe è nato e cresciuto in Brasile ed ha anche indossato la maglia verdeoro della Nazionale U20 , ma sta prendendo in seria considerazione la proposta Azzurra. L’Italia infatti potrebbe garantirgli un percorso interessante che parte dagli Europei U21 del 2019, passa per le Olimpiadi del 2020, fino ad arrivare all’ingresso nel gruppo guidato da Roberto Mancini . Percorso che sarebbe invece più complicato fare con il Brasile, visto che la concorrenza è certamente superiore.

L'articolo prosegue qui sotto

Il giocatore, che ha anche origini italiane visto che il bisnonno materno era di Vicenza, è già munito di doppio passaporto, ma affinché possa diventare convocabile, dovrà fare richiesta alla FIFA del passaporto sportivo italiano .

Da aggiungere, che qualora Luiz Felipe dovesse accettare la proposta Azzurra, per lui non si chiuderebbero definitivamente le porte del Brasile, o almeno non si chiuderebbero fino al suo esordio con con la Nazionale maggiore italiana.

Il difensore della Lazio intanto riflette. Dopo Jorginho ed Emerson Palmieri , che attualmente fanno parte del gruppo di Mancini, presto il gruppo Azzurro potrebbe accogliere un nuovo oriundo.