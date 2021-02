Un nuovo Manchester City: in vetta senza goleade

Rispetto al passato, i Citizens guidano la classifica della Premier League senza vittorie roboanti: basta e avanza per essere di nuovo i favoriti.

Quando si parla di Manchester City, una delle prime cose che viene in mente è la continua capacità di vincere partite in maniera incredibilmente 'esagerata'. Successi con cinque, sei, sette goal di scarto nell'era Guardiola, eventi continui per Aguero e compagni. Fino a questa stagione.

Dopo una prima parte di annata decisamente deludente, il Manchester City è riuscito a sfruttare le indecisioni delle altre contendenti al titolo, dal Chelsea al Tottenham, passando per la rinnovata sorpresa Leicester, per issarsi in testa alla Premier League, anche con una dose di reti segnata decisamente inferiore rispetto al passato.

Nel turno infrasettimanale di Premier, 2-0 al Burnley per il Manchester City, che ha risposto ai successi di Manchester United e Leicester. Dopo 21 partite, 'appena' 39 reti segnate dai Citizens, ovvero neanche due di media a gara: una novità assoluta per una squadra che ha fatto della goleada contro chiunque la sua vocazione.

Il Manchester City è solamente la terza forza offensiva del torneo, e rispetto alle capoliste degli altri campionati europei, segna decisamente meno. In Premier, fin qui, solamente in tre occasioni ha superato le tre reti segnate in una singola gara, anomalia per i tifosi, abituati a vedere il proprio club passare sopra le avversarie a mo' di carro-armato.

Prendendo in esame le ultime due stagioni, il Manchester City aveva segnato rispettivamente 57 goal nel 2019/2020 dopo ventuno turni e 56 nel 2018/2019. Una differenza netta, per un club che non ha praticamente mai avuto a disposizione capitan Aguero negli ultimi mesi, massimo goleador.

Nonostante una potenza di fuoco ridotta, il Manchester City ha però blindato a tripla mandata la porta, tanto che sono solamente 13 i goal presi fin qui: un dato che potrebbe aiutare anche in Europa, dove il team Guardiola è nuovamente tra i favoriti, ma non in primissima fila. Almeno per ora.

Il cambiamento del Manchester City, più portato a prendere meno goal rispetto a segnarne caterve, ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori, ma ora la squadra l'ultima volta campione della Premier nel 2019 pare essere nuovamente la squadra da battere. Un camaleonte che si è adattato per poter strappare il titolo ad un Liverpool troppo altalentante in periodo invernale.