Un nuovo centrocampista per il Verona: ufficiale Hrustic, lo specialista dei calci piazzati

Il centrocampista, nazionale australiano, arriva dall'Eintracht Francoforte a titolo definitivo. Ha vinto l'Europa League.

Un nuovo ‘calciante’ per il Verona. Nell’ultimo giorno di mercato è arrivata anche l’ufficialità di un affare che sembrava definito ormai da tempo: Ajdin Hrustic è a titolo definitivo un nuovo giocatore gialloblù. Arriva per circa mezzo milione di euro più bonus dall'Eintracht Francoforte.

Il classe 1996, nato e cresciuto in Australia ma di origini bosniache, era arrivato nell’estate 2020 dopo l’esperienza al Groningen. Ha giocato anche nei settori giovanili di Schalke, Nottingham Forest e Austria Vienna.

Al Verona andrà a dare un’importante mano ad un centrocampo che attendeva rinforzi dopo la cessione di Barak: sarà molto probabilmente una delle mezzali titolari nel 3-5-2 che sta impostando Cioffi, anche se in carriera ha spesso giocato anche più a ridosso delle punte o in fascia destra.

Non ci sono dubbi invece sul suo punto di forza: il piede sinistro. Hrustic è dotato di un gran calcio e molto spesso ha la tendenza a tentare la conclusione dalla distanza, ma anche su punizioni verso la porta e da crossare in mezzo, così come da corner. Un 'calciante', per l’appunto.

3 goal in 40 presenze nella sua esperienza a Francoforte, con tanti alti e bassi in termini di minutaggio ma rispondendo presente nel momento più importante: ha segnato il rigore che si è incaricato calciare nella finale di Europa League vinta contro i Rangers a Siviglia.

Nazionale australiano e numero 10 dei Socceroos, Hrustic prenderà parte al Mondiale in Qatar a novembre. La sua Australia si è qualificata dopo aver battuto il Perù in finale ai rigori (ha calciato e segnato il suo) e gli Emirati Arabi Uniti nella semifinale interzona, con un gol proprio del neoacquisto del Verona.