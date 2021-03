Un goal, zero assist e grossa delusione: Van de Beek flop in Premier

Abituato a numeri strabilianti con l'Ajax, l'olandese non si è ripetuto nella prima stagione inglese: in estate può arrivare l'addio.

E' stato inseguito dalle grandi d'Europa per due-tre stagioni, fino a quando è stato il Manchester United a portarlo tra le proprie fila. Donny Van de Beek, però, non si è certo ripetuto in Premier League, con dati decisamente inferiori, minimi, rispetto al suo passato.

Solamente un goal, tredici presenze e zero assist in questa stagione con il Manchester United per l'Ajax, che solamente nella scorsa annata olandese aveva messo insieme otto goal e sei assist. In terra ibritannica, invece, tanta panchina e poco entusiasmo quando è stato impiegato da Solskjaer.

Già si parla di un addio a giugno per Van de Beek, con un probabile ritorno in Olanda o un trasferimento nella Liga. Tutto da scrivere, ma appare difficile una sua conferma con il Manchester United viste le scelte operate da Solskjaer fin qui (nonostante i 45 milioni di euro spesi).

Attualmente fuori causa per un problema muscolare, Van de Beek era stato inserito pian piano da subentrato, per poi cadere nel dimenticatoio, rimanendo sempre più in panchina senza possibilità di vedere il campo nè da titolare, nè nel secondo tempo.

Le cose non sono andate meglio nemmeno in campo continentale per Van de Beek, visto che anche tra Champions ed Europa League si sono registrate sei presenze nel primo caso, senza goal e assist, e zero nel secondo in virtù del citato infortunio patito a inizio marzo.

Scuro in volto, avrebbe chiesto la cessione già da alcune settimane. Si vedrà, ma continuando così un suo addio appare certo. Solskjaer non l'ha mai preso seriamente in considerazione e lui, dopo l'exploit con l'Ajax ha decisamente bisogno di tornare a brillare. Per spazzare via l'etichetta di buon giocatore sì, ma solamente in casa propria.