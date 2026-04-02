Un giornalista lancia una notizia a sorpresa: è stato Jesus a mettere a punto la strategia dell'Arabia Saudita nella partita contro l'Iraq!

Un giornalista saudita ha lanciato una notizia bomba, affermando che è stato il portoghese Jorge Jesus, allenatore dell’Al-Nassr, a definire la strategia della nazionale saudita in vista della partita contro l’Iraq negli spareggi asiatici di qualificazione ai Mondiali del 2026.

La nazionale saudita si è qualificata per i Mondiali del 2026, dopo il pareggio a reti inviolate con l'Iraq, lo scorso ottobre, nella seconda partita degli spareggi asiatici di qualificazione ai Mondiali, dove ha avuto la meglio grazie alla differenza reti, dopo aver battuto l'Indonesia.

Falah Al-Qahtani, giornalista del quotidiano saudita "Okaz", ha dichiarato nel podcast "Hajma": "Vi svelerò un'informazione che non è mai stata resa nota prima, ovvero che è stato Jesus a definire la strategia della nazionale nella partita contro l'Iraq che ci ha permesso di qualificarci".

Ha aggiunto: "Jesus è venuto al ritiro della nazionale saudita il giorno della partita, si è seduto con i giocatori, ha preparato la strategia e poi se n'è andato".

Questo avviene in un momento in cui il nome dell'allenatore portoghese è legato alla guida della nazionale saudita ai Mondiali del 2026, in sostituzione del francese Hervé Renard, alla luce del calo dei risultati e delle prestazioni dei "Verde" negli ultimi tempi.

Jesus è in lizza con diversi nomi emersi di recente, come l'italiano Simone Inzaghi, allenatore dell'Al-Hilal, il nordirlandese Brendan Rodgers, tecnico dell'Al-Qadsia, e Walid Regragui, ex allenatore della nazionale marocchina.