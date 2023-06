Un gioiello italiano per il PSG: il club transalpino pronto a chiudere per Cher Ndour

Il PSG ha superato la concorrenza dei club inglesi ed ora punta a chiudere il colpo in tempi brevi: operazione a parametro zero.

Un altro talento nostrano per continuare la tradizione dei giocatori italiani al PSG. A Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti potrebbe presto unirsi anche Cher Ndour.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club transalpino è pronto a far suo il giovane centrocampista offensivo classe 2004, il cui contratto con il Benfica scadrà il prossimo 30 giugno.

Ndour era finito anche nel mirino di un top club inglese, ma il PSG ha superato tutti nella corsa che conduce alla firma del giocatore e le trattative si stanno rapidamente indirizzando verso la definitiva fumata bianca.

Nato a Brescia, Cher Ndour è entrato a far parte del settore giovanile delle Rondinelle nel 2009. Quattro anni più tardi si è legato all’Atalanta, club nel quale è rimasto per nove stagioni, prima legarsi al Benfica, club con il quale ha completato il suo percorso di crescita diventando, a 16 e 11 mesi, il più giovane giocatore ad esordire in Seconda Divisione con il Benfica B.

Lo scorso dicembre è stato anche convocato dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, per uno stage a Coverciano insieme ad altri 68 giocatori.

Ad attenderlo adesso potrebbe esserci una nuova importantissima tappa della sua carriera con un altro dei club più prestigiosi dell’intero panorama calcistico europeo.