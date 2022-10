Un ex Inter stende il Viktoria Plzen: eliminato in Coppa da una squadra di terza serie

I cechi, che tra un settimana affronteranno l'Inter a San Siro, eliminati nei sedicesimi di Coppa di Repubblica Ceca dal Hlucin dell'ex Smekal.

Manca esattamente una settimana alla sfida tra Inter e Viktoria Plzen, valida per il quinto turno del Gruppo C di Champions League e in programma a San Siro il prossimo 26 ottobre.

A sette giorni dall'incrocio con i nerazzurri, i Campioni di Repubblica Ceca sono incappati in un passo falso a sorpresa. Il percorso in MOL Cup, la Coppa Nazionale, si conclude all'esordio, nel terzo turno.

La squadra di Michal Bilek, al momento in testa al campionato ceco con quattro punti di vantaggio e una partita in meno rispetto allo Slavia Praga, è stata sconfitta dal Hlucin, formazione che milita nel campionato di terza divisione ceca.

Un passo falso assolutamente inattesa da parte dei rossoblù, che interrompono già ad ottobre il cammino nella Coppa di Repubblica Ceca.

A condannare il Viktoria Plzen è Dominik Smekal, attaccante esterno classe 1998 cresciuto nelle giovanili di Banik Ostrava e Sigma Olomouc con un passato proprio nel vivaio dell'Inter, con l'esperienza in Italia dal 2014 al 2016, e autore di una tripletta.

Dopo il rigore fallito da Chory, Smekal ha portato avanti il Hlucin. Inutili le reti di Tijani e Bucha, che pareggiano momentaneamente i conti prima del 3-2 al 94' dei padroni di casa, che accedono a sorpresa agli ottavi di finale.

Un ko inaspettato da parte del Viktoria Plzen, che cade in trasferta e si prepara nel peggiore dei modi alle prossime sfide, tra cui quella tra sette giorni a San Siro.