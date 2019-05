Un documentario sulla vita di Totti: "Niente Pallone d'Oro, magari vinco l'Oscar"

‘L’ultima notte’ sarà il documentario sulla vita di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma torna nella sua scuola: “Non ho dormito per l’emozione”.

E’ stato uno dei più grandi giocatori italiani di ogni tempo ed è e sarà per sempre uno dei grandi simboli della . Francesco Totti ha appeso gli scarpini al chiodo ormai due anni fa, ma nessuno può ovviamente dimenticare quanto ha dato al calcio e quanto importante sia stata la sua figura.

A svelare alcuni dei retroscena della sua vita e della sua straordinaria carriera sarà il documentario ‘L’ultima notte’. In questi giorni si stanno girando le riprese di quello che è un lavoro che ovviamente molti attendono con impazienza e tra gli ultimi set toccati c’è la scuola elementare Manzoni, quella che lui ha frequentato in Via Vetulonia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso ex capitano giallorosso è parso estremamente emozionato nel rivedere quelli che sono stati i luoghi della sua infanzia. A lui, come sempre accade, sono stati riservati un’accoglienza calorosa e abbracci, il tutto mentre tornavano alla mente vecchi ricordi.

“Stanotte non riuscivo a dormire per l’emozione. Erano quasi trent’anni che non tornavo qui. Vede? Quella era casa mia. Bastava che uscissi alle 8.27 per arrivare puntuale”.

Impegnato sul set, Totti è stato raggiunto dal fratello Riccardo, dalla cognata Silvia, dai cugini, dalla moglie Ilary e dai suoi tre figli.

“Strano, no? Non ho mai vinto il Pallone d’Oro e magari vinco l’Oscar”.

Il documentario sulla vita della più grande bandiera della storia della Roma potrebbe essere presentato nel 2020 al Festival di Berlino e la cosa potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per Hollywood.

Quella che è stata una carriera eccezionale da calciatore, potrebbe regalargli soddisfazioni anche dopo il ritiro, ma i vecchi ricordi non hanno prezzo.

“Pagherei oro per tornare a quegli anni”.