Un anno senza segnare: Ayew cerca il goal da 35 partite

Da titolare, come punta o esterno, l'attaccante ghanese ha chiuso il 2020/2021 con una rete segnata a novembre: da allora più nulla.

L'aspettativa attorno a loro la prima cerchia del goal, è tale che appena frenano per due gare consecutive, nell'eterna pressione del calcio moderno, già si parla di crisi. Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema non posso fermarsi un attimo, consapevoli di dover segnare una gara sì e l'altra pure.

Sono i fuoriclasse del goal, quelli che tutti vorrebbero essere. C'è poi una seconda cerchia, di calciatori continui, magari con una giornata in rete e l'altra no. La terza probabilmente è quella degli altalenanti, fino alla quarta, di chi si trova in quel periodo in cui il pallone non entra mai. Non conta il movimento, il modo e la parte del corpo: la sfera non vuole saperne di entrare per settimane, mesi. Magari un anno, come sta capitando a Jordan Ayew.

E' un anno grigio dal punto di vista realizzativo per l'attaccante del Crystal Palace, per cui la rete è diventata ormai maledizione. Zero goal in questa prima parte di stagione? Un dato che può capitare a chiunque e di fatto è finito nei curriculum di tanti in giro per l'Europa. Il problema, per Ayew, è che anche nella scorsa annata, nonostante giochi da prima punta o ala e quasi sempre da titolare, non ha quasi mai goduto di un pallone spinto in rete e della conseguente esultanza.

Il quasi è d'obbligo, perchè l'attaccante ghanese ha chiuso il 2020/2021 con 33 presenze, 2097 minuti e una rete: l'ultima, e unica della passata annata, è stata messa a segno un anno fa, il 7 novembre contro il Leeds. Sembrava essersi sbloccato, invece tutto il contrario: da allora 35 gare di Premier senza entrare nel tabellino dei marcatori.

Il dato di Ayew è ancor più deludente considerando anche le sfide nelle altre competizioni e con la Nazionale ghanese, con la quale ha segnato un goal nelle ultime nove presenze registrate tra novembre 2019 e l'attuale autunno del 2021.

C'è ovviamente da considerare come Ayew non sia mai stato un grande cannoniere, capace di andare in doppia cifra al termine di una stagione solamente in due occasioni, ma allo stesso punto bisogna puntualizzare come abbia sempre contribuito alla causa delle maglie indossate (Marsiglia, Lorient e Swansea tra le altre).

L'arrivo di Patrick Vieira sulla panchina del Palace sembra aver cambiato le gerarchie, che prima del tecnico francese erano a favore di Ayew nonostante la crisi da goal continuativa da ormai un anno. La panchina sperimentata potrebbe però essere la molla dell'orgoglio per riportare il classe 1991 ad esultare. Con un rimpallo, un rigore, un colpo involontario con il ginocchio. Qualsiasi modo per uscire dal tunnel.