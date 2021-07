Un altro stop in casa Roma: infortunio alla caviglia per Calafiori

Il laterale giallorosso, classe 2002, si è infortunato nel corso dell'amichevole contro il Montecatini terminata 10-0 per la formazione di Mou.

Di questi tempi tra le (tristi) costanti di casa Roma c'è la questione infortuni. Dopo il gravissimo infortunio di Leonardo Spinazzola a Euro 2020, nel corso dell'amichevole che i giallorossi hanno disputato a Trigoria contro il Montecatini è arrivato un nuovo intoppo di natura fisica, seppur di lieve entità.

A farne le spese è stato il baby Riccardo Calafiori, classe 2002 che, guarda caso, nelle gerarchie giallorosse sarebbe dovuto partire proprio come vice del terzino ex Juve protagonista in Nazionale prima del ko contro il Belgio.

Anche per Calafiori si tratta di un problema di natura traumatica alla caviglia ma il colpo pare facilmente riassorbibile in pochi giorni. Il giovanissimo terzino romano era stato elogiato proprio da Mourinho nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma, sintomatico di quanto lo 'Special One' punti forte sul prospetto azzurro.

Al netto del problema infortuni la Roma sembra pressoché obbligata ad intervenire sul mercato proprio per rimpolpare la corsia mancina: secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', nel mirino del DS Tiago Pinto è finito l'esterno di 26 anni Ramy Bensebaini, in forza al Borussia M'gladbach.

Più impervia, al momento, la pista che conduce verso Alex Telles del Manchester United.