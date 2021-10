Un altro record per Ronaldo: 181 presenze in Nazionale, superato Sergio Ramos

Dopo aver giocato (e segnato) nell'amichevole contro il Qatar, l'attaccante lusitano è il calciatore europeo con più presenze in Nazionale maggiore.

Era soltanto un'amichevole ma per Cristiano Ronaldo si è presto tramutata in un invitante scenario per celebrare l'ennerimo record della sua carriera.

Il Portogallo si è imposto 3-0 in amichevole contro il Qatar a l'Estadio Algarve. Ad aprire le marcature lusitane è stato proprio l'attaccante del Manchester United, imitato nella ripresa da Fonte e da Andrè Silva che hanno completato il tabellino di giornata.

Dopo aver stabilito il primato di reti con la maglia della Nazionale nel mese di settembre, superando l'iraniano Ali Daei, il fuoriclasse lusitano ha impreziosito il suo score con la rete numero 112 in rappresentanza del suo paese ma non solo.

Scendendo in campo contro la selezione qatariota, CR7 ha toccato quota 181 presenze con la maglia del Portogallo diventando il calciatore europeo con il maggior numero di presenze in Nazionale, superando l'ormai ex detentore del primato Sergio Ramos che, con la Spagna, è al momento 'fermo' a 180.

A completare il podio dei calciatori con più gettoni di presenza c'è Gianluigi Buffon che ha indossato l'azzurro in 176 occasioni.