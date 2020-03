Un altro caso in Germania: Fabian Nürnberger è positivo al coronavirus

Il tampone effettuato sul 20enne del Norimberga è risultato positivo. Il giocatore sta bene, squadra interamente in isolamento per 14 giorni.

Dopo Jannes Horn e Timo Hübers, si registra un altro caso di Coronavirus nel calcio tedesco. Fabian Nürnberger, giocatore del , è stato trovato positivo a un controllo effettuato mercoledì.

Il 20enne, come comunicato dal suo stesso club, sta bene e non riscontra sintomi. L'intera squadra è stata comunque messa in quarantena per due settimane, tanto che si chiederà la sospensione della partita contro il St. Pauli in programma domenica.

Der positive Befund betrifft Fabian #Nürnberger.



Dem 20-Jährigen geht es gut, er zeigt bislang keinerlei Symptome.#fcn https://t.co/H6yVXdHrUo — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) March 13, 2020

Il Norimberga è stata l'ultima squadra a sfidare l' , club finora più colpito dal Covid-19 nel calcio tedesco. Per questa ragione probabilmente sono stati fatti i tamponi. Non tutti i risultati sono ancora stati svelati, per cui non è escluso che possa esserci qualche altro giocatore positivo.

Il calcio tedesco vive momenti concitati, visto che per ora la è l'unico top campionato in cui si gioca ancora, nonostante grandi critiche verso la DFL. Una sospensione è prevista solo da martedì.