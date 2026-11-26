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Fino al minuto 86 per l'Atalanta stava maturando una figuraccia che avrebbe messo in seria discussione la qualificazione in Champions. Poi, l'ennesimo ribaltone.

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La Dea era reduce dal pareggio casalingo col Kairat Almaty in Conference League e aveva bisogno di una vittoria per rafforzare perlomeno la posizione in zona playoff, ma in Bosnia sembrava andare tutto storto.

SOTTO 2-0 DOPO MEZZ'ORA

Dopo neppure mezz'ora, e nel giro di 8 minuti, l'Atalanta è andata sotto di due goal, con Scalvini ancora una volta protagonista negativo dopo il 4-4 contro l'Inter.

La reazione è arrivata soltanto nel secondo tempo, ma gli errori di precisione sono stati parecchi, uno in particolare clamoroso, quello di Rowe, che ha calciato fuori a porta vuota.

LA CLAMOROSA RIMONTA IN 5 MINUTI

Si arriva fino all'86' con il Borac ancora avanti di due reti, nonostante i bosniaci fossero già in 10 dal 78'.

Poi il solito Krstovic riaccende la speranza e dà il via all'ennesima pazzesca rimonta. Al 90' la pareggia Kolasinac, nel frattempo il Borac è rimasto persino in 9, e allora due minuti dopo ci pensa Zappacosta a ribaltare tutto, con il goal del definitivo 3-2 che regala la seconda vittoria in Conference all'Atalanta e la proietta perlomeno verso la qualificazione ai playoff.