Fino al minuto 86 per l'Atalanta stava maturando una figuraccia che avrebbe messo in seria discussione la qualificazione in Champions. Poi, l'ennesimo ribaltone.
La Dea era reduce dal pareggio casalingo col Kairat Almaty in Conference League e aveva bisogno di una vittoria per rafforzare perlomeno la posizione in zona playoff, ma in Bosnia sembrava andare tutto storto.
SOTTO 2-0 DOPO MEZZ'ORA
Dopo neppure mezz'ora, e nel giro di 8 minuti, l'Atalanta è andata sotto di due goal, con Scalvini ancora una volta protagonista negativo dopo il 4-4 contro l'Inter.
La reazione è arrivata soltanto nel secondo tempo, ma gli errori di precisione sono stati parecchi, uno in particolare clamoroso, quello di Rowe, che ha calciato fuori a porta vuota.
LA CLAMOROSA RIMONTA IN 5 MINUTI
Si arriva fino all'86' con il Borac ancora avanti di due reti, nonostante i bosniaci fossero già in 10 dal 78'.
Poi il solito Krstovic riaccende la speranza e dà il via all'ennesima pazzesca rimonta. Al 90' la pareggia Kolasinac, nel frattempo il Borac è rimasto persino in 9, e allora due minuti dopo ci pensa Zappacosta a ribaltare tutto, con il goal del definitivo 3-2 che regala la seconda vittoria in Conference all'Atalanta e la proietta perlomeno verso la qualificazione ai playoff.
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