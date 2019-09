Un 'acquisto' speciale per la Virtus Entella: numero 9 a Papa Francesco

Il club di Chiavari ha scherzato riguardo l'ingaggio del Papa: "Sorpreso e divertito, ha apprezzato molto".

Dopo il ritorno in Serie B, la Virtus Entella sogna in grande. La squadra ligure, infatti, vuole essere la sorpresa del campionato e l'ottima partenza con due vittorie nelle prime due gare ne è testimonianza diretta. Ora i suoi tifosi possono sperare anche in un aiituo in più.

Nuovo acquisto per l’ Entella! Il nostro assistente spirituale Don Andrea Buffoli ha consegnato la maglia biancoceleste con il numero nove a Papa Francesco. Il Pontefice, sorpreso e divertito, ha apprezzato molto, ricambiando con una benedizione per tutta la famiglia Entella. pic.twitter.com/gk3Mu3eBsh — Virtus Entella (@V_Entella) September 11, 2019

Sui social la Virtus Entella ha scherzato riguardo un 'nuovo acquisto' da parte del club: la società di Chiavari ha infatti consegnato la maglia numero nove a Papa Francesco.

Così l'Entella ha raccontato la consegna della maglia: