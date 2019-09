Umtiti a tutti i costi Campione del Mondo: "Ho forzato il ginocchio per esserci"

Decisivo al Mondiale, ma da lì con continui problemi fisici, Umtiti ha evidenziato di non avere rimpianti per quanto fatto nel 2018.

Samuel Umtiti, centrale del e della Nazionale francese, rivela un particolare sulla sua partecipazione ai Mondiali di 2018. Lo stopper blaugrana, durante un’intervista ai microfoni di “Canal+”, ha dichiarato di aver forzato il ginocchio pur di prendere parte agli incontri della fase finale della Coppa del Mondo.

Desideroso di giocare i Mondiali, Umititi ha fatto di tutto per esserci:

Ho forzato il ginocchio, ma nella vita devi prendere delle decisioni, non mi pento di averlo fatto".

Queste le parole del giocatore, che ha contribuito persino alla vittoria finale dei blues nella spedizione condotta da Deschamps: il giocatore transalpino è stato essenziale nel penultimo atto del torneo.

La scelta dell’ex si è rivelata azzeccata e utile, dato che durante la semifinale contro il Umtiti ha segnato un goal contro il Belgio allenato da Martinez.

La può sorridere, contenta di aver avuto in rosa un difensore disposto a tutto pur di offrire il suo aiuto alla causa.

Umtiti non ha più giocato con regolarità, ma questo a lui non interessa dopo essersi definito in un modo molto chiaro: