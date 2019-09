Il rapporto con gli ultras migliora, Neymar sicuro: "E' come una relazione con una ragazza"

Insulti e cori continui ad ogni tocco del pallone. Neymar era stato accolto così al rientro dall'infortunio, nel suo stadio, davanti ai suoi tifosi. Tifosi che non hanno però dimenticato la volontà di lasciare il nella sessione di calciomercato appena conclusasi. Ora, a suon di goal, il verdeoro sta provando a fare pace con gli ultras.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Anche contro il è stato proprio il brasliano ex ad essere decisivo, mantenendo intatto il primo posto del suo PSG. Secondo lo stesso Neymar il rapporto con gli ultras non è definitivamente incrinato e anzi si sta pian pian risolvendo.

Neymar ne è sicuro, ed è fiducioso per il futuro:

Le voci su un suo addio non si sono certo placate, ma Neymar parla da innamorato del PSG:

"Sono qui per aiutare la squadra, per adempiere al mio ruolo come giocatore di club e darò la mia vita sul campo in modo che il PSG abbia successo. Per vincere qualcosa insieme".