Ultras Juventus, emessi 38 Daspo: quattro scadranno solo nel 2029

Il Questore di Torino ha emesso 38 Daspo per gli ultras coinvolti nell'operazione 'Last Banner'. I capi dei gruppi allo stadio solo tra dieci anni.

Pugno duro del Questore di , Giuseppe De Matteis, che dopo l'inchiesta 'Last Banner' ha emesso ben trentotto Daspo nei confronti di altrettanti capi ultras della .

In particolare in quattro sono stati condannati al massimo della pena, ossia un Daspo di durata decennale e che quindi scadrà solo nel 2029: si tratta del capo dei 'Drughi', Dino Mocciola e dei suoi fedelissimi Salvatore Cava e Domenico Scarano, insieme a loro stessa condanna anche per il capo del gruppo 'Tradizione', Umberto Toia.

I due capi Mocciola e Toia, oltre al Daspo, hanno anche il divieto di usare il telefono, qualsiasi apparecchiatura telematica e qualsiasi tipo di arma, comprese quelle giocattolo.

Il Daspo di dieci anni, come detto, rappresenta la pena massima prevista dal Decreto sicurezza bis ed è anche la pena più alta mai applicata in ambito sportivo in .

Dodici dei trentotto Daspo sono accompagnati dall'obbligo di firma durante le partite della Juventus per gli ultrà già sottoposto a misure cautelari con l'accusa di estorsione, associazione a delinquere e autoriciclaggio.