Ultimo match pre-campionato per la Juventus: Ronaldo nemmeno in panchina

Alla pari di Locatelli, Kaio Jorge e Perin, Cristiano Ronaldo non è stato inserito da Allegri nella gara con l'Under 23, a tre giorni dall'Udinese.

Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Dybala; Morata. I titolari. Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Pellegrini, Bernardeschi, Rugani, Fagioli, Ranocchia, Soule, Marques. I giocatori a disposizione in panchina. Fuori Cristiano Ronaldo.

Ultima gara pre-campionato per la Juventus di Allegri, che affronta la squadra Under 23 a tre giorni dall'esordio in campionato contro l'Udinese. L'assenza di Ronaldo fa rumore, sopratutto dopo le parole vist Instagram in cui metteva a tacere le voci su un futuro al Real Madrid, al PSG o al Manchester City.

Segnale di addio? Non proprio, considerando che Ronaldo, alla pari di Perin, Cuadrado e dei nuovi arrivati Kaio Jorge e Locatelli avevano già in programma un allenamento differenziato per le prossime e prime gare stagionali che affronterà la nuova Juventus allegriana.

La mancata presenza di Ronaldo ha comunque fatto esplodere le voci di un eventuale addio negli ultimi giorni di calciomercato, tra Liga, Premier e Ligue 1. A pochi giorni dal termine, saranno le nuove parole dello stesso giocatore o della Juventus, ad aprire o a chiudere la questione.

Intanto, a tal proposito, è intervenutp l'amico e connazionale Bruno Alves, sentito da Tuttosport: