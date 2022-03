Gli ultimi 2 anni di Suat Serdar: allenato da 8 tecnici tra Schalke 04 ed Hertha Berlino

Crisi profonda per l'Hertha Berlino, precipitato al penultimo posto in Bundesliga e reduce da cinque sconfitte consecutive: la vittoria manca addirittura dallo scorso 18 dicembre e, l'ultima mossa della società per cercare di salvare la stagione, è la nomina di Felix Magath in qualità di nuovo allenatore.

Per il tecnico tedesco si tratta di un clamoroso ritorno in Bundesliga a 10 anni dall'ultima volta, mentre l'ultima panchina in assoluto risaliva al 2017 con lo Shandong Luneng in Cina: nuovo avvicendamento tra le fila del club della capitale, dove in precedenza si erano già susseguiti Pal Dardai e Tayfun Korkut.

Una girandola di allenatori per nulla nuova ad un componente della rosa, quel Suat Serdar che nella passata stagione visse addirittura cinque avvicendamenti quando militava allo Schalke 04, venendo allenato nell'ordine da: David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Gross e Dimitrios Grammozis.

Un'annata disgraziata, conclusasi con l'amara retrocessione in Zweite Liga e l'addio di Serdar, che avrà modo di lavorare con l'ottavo allenatore diverso in due stagioni. Dato che potrebbe sempre essere aggiornato, considerato che alla fine del massimo campionato tedesco mancano ancora otto giornate.