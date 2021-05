Ultima giornata di Serie B: Salernitana o Monza in Serie A, playout a rischio

La serie cadetta si chiude oggi alle 14.00: da decretare chi accompagnerà l'Empoli in A e la griglia playoff. In coda il Cosenza si gioca tutto.

Una promozione ancora da decretare, un'esclusa di lusso nella zona playoff tra tre squadre con un passato recente in Serie A e un playout in pieno bilico. L'ultima giornata di Serie B che si gioca lunedì 10 maggio alle 14.00 lascia ancora aperto ogni scenario sia in alta classifica, sia al centro sia in coda.

SALERNITANA O MONZA IN SERIE A?

Il primo verdetto a cui prestare attenzione riguarda le zone altissime della classifica. Non la vetta, già prenotata dall'Empoli che ovviamente è anche la prima promossa in Serie A, ma il secondo posto. Se lo giocano due squadre: la Salernitana, che parte favorita avendo 66 punti, e il Monza, che ne ha due in meno, 64.

Il club campano si gioca tutto avendo il destino nelle proprie mani. Sfida in trasferta un Pescara già retrocesso e un ambiente scioccato dall'aggressione alla figlia di Grassadonia delle ultime ore. Il Monza invece gioca il derby lombardo in casa contro il Brescia, che come vedremo è in corsa per il playoff.

Gli scontri diretti premiano il Monza, per cui la Salernitana dovrà vincere per non avere patemi. Ovviamente, qualora il Monza non dovesse vincere, ai granata andrebbe bene qualunque risultato, sconfitta compresa.

LA CORSA AI PLAYOFF: UN'ESCLUSA DI LUSSO?

Chi non centrerà la promozione diretta si giocherà la promozione ai playoff, comunque certo almeno del quarto posto e quindi di entrare direttamente in semifinale. Insieme a Salernitana e Monza ci sarà certamente il Lecce, che è a 62 e non può più raggiungere la promozione diretta.

Ai quarti di finale ci saranno certamente anche il Venezia e il Cittadella, che peraltro si sfidano per decretare la posizione nella griglia. Per gli ultimi due posti sono in corsa tre squadre: Brescia, SPAL e Chievo. Dovessero arrivare a pari punti, sarebbe la SPAL a rimanere fuori per gli scontri diretti, mentre il Brescia sarebbe settimo e il Chievo ottavo. Già fuori dai giochi la Reggina.

PLAYOUT, IL COSENZA SPERA

Già sancite tre delle quattro retrocesse: Reggiana, Pescara ed Entella. La quarta sarà una tra Pordenone e Cosenza, che peraltro nell'ultima giornata si sfidano in Friuli. I ramarri partono con 7 punti di vantaggio, ciò significa che mantenere o ampliare il divario permetterebbe di non disputare il playout e far retrocedere direttamente i calabresi.

Al contrario, in caso di vittoria, il Cosenza si guadagnerà un'altra opportunità di salvezza. 1X: salvezza Pordenone. 2: playout. Palla al centro.

IL CALENDARIO DELLA 38ª GIORNATA

Lunedì 10 maggio, ore 14.00

SPAL-CREMONESE

VICENZA-REGGIANA

MONZA-BRESCIA

EMPOLI-LECCE

CHIEVO-ASCOLI

PESCARA-SALERNITANA

CITTADELLA-VENEZIA

PORDENONE-COSENZA

PISA-ENTELLA

REGGINA-FROSINONE

LA CLASSIFICA