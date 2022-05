La Serie A 2021/2022 è finita. Quasi. Prima che il sipario cali, infatti, dovrà essere disputata l'ultima giornata, in cui verrà decisa la squadra Campione d'Italia, l'ultima retrocessa, e le squadre qualificate in Champions ed Europa League. Visti i tanti verdetti ancora da definire, i match si giocheranno in contemporanea.

Non tutti, ma bensì quelli che vedono due squadre lottare per lo stesso obiettivo. In questo modo Inter e Milan giocheranno allo stesso orario, mentre Cagliari e Salernitana in un altro. Lo stesso discorso vede protagoniste anche Lazio, Fiorentina e Atalanta. Fa eccezione la Roma.

CHI GIOCA IN CONTEMPORANEA L'ULTIMA GIORNATA?

Atalanta-Empoli sabato 21 maggio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Fiorentina-Juventus sabato 21 maggio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Lazio-Verona sabato 21 maggio ore 20:45 (DAZN)

Fiorentina, Atalanta e Lazio giocano sabato 21 maggio alle ore 20:45. Viola, nerazzurri e biancocelesti si giocano l'accesso a Europa League e Conference al pari della Roma. La squadra di Sarri potrebbe però essere già qualificata in caso di successo contro la Juventus.

Inter-Sampdoria domenica 22 maggio ore 18 (DAZN)

Sassuolo-Milan domenica 22 maggio ore 18 (DAZN)

Inter e Milan scendono in campo domenica 22 maggio alle 18: i nerazzurri devono vincere e sperare nella sconfitta del Milan per vincere lo Scudetto. In caso contrario, con un successo o un pari dei rossoneri, il team di Pioli sarà Campione d'Italia 2021/2022

Salernitana-Udinese domenica 22 maggio ore 21 (DAZN)

Venezia-Cagliari domenica 22 maggio ore 21 (DAZN/Sky)

Il Cagliari e la Salernitana giocheranno domenica 22 maggio alle ore 21: i rossoblù sono salvi solamente in caso di successo, a patto che la Salernitana perda o pareggia.

PERCHÉ LA ROMA NON GIOCA IN CONTEMPORANEA?

La Roma è in lotta per giocare Europa o Conference League, ma non giocherà allo stesso orario di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Il motivo è proprio la finale dell'attuale Conference League, che vedrà i giallorossi in campo il 25 maggio. Per questo motivo la sfida contro il Torino è stata anticipata al 20 dello stesso mese.