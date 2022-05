Ultima giornata Serie A 2021/22, le partite in programma: calendario, date e orari

Dallo Scudetto alla corsa salvezza, passando per gli incroci che determineranno il quadro delle qualificate alle coppe europee: c'è davvero di tutto nel menù dell'ultima giornata della Serie A 2021/2022, una delle più avvincenti degli ultimi anni.

Se i quattro posti in Champions League sono già stati ormai assegnati, è ancora apertissima la lotta per lo scettro di campione d'Italia tra Milan e Inter, in un derby a distanza che rievoca i duelli dei tempi passati.

Ancora da dipingere anche il quadro delle partecipanti ad Europa e Conference League, così come quello della salvezza che vede la Salernitana in grande spolvero con una rimonta in grado di far saltare il banco.

Ecco il programma dell'ultima giornata, da disputarsi nel weekend del 21/22 maggio: nei prossimi giorni la Lega Serie A renderà noti, oltre alla data di ogni incontro, anche gli orari.

ATALANTA-EMPOLI

FIORENTINA-JUVENTUS

GENOA-BOLOGNA

INTER-SAMPDORIA

LAZIO-VERONA

SALERNITANA-UDINESE

SASSUOLO-MILAN

SPEZIA-NAPOLI

TORINO-ROMA

VENEZIA-CAGLIARI