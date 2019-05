Ultima giornata Serie A, combinazioni salvezza: cosa serve a Fiorentina, Empoli e Genoa

Fiorentina, Empoli e Genoa sono le tre formazioni ancora a caccia della salvezza. Tra calcoli e combinazioni, ecco cosa serve per restare in A.

Se la lotta per la si preannuncia appassionante, non è da meno nemmeno quella per la salvezza: , e sono le tre squadre che, negli ultimi 90 minuti del campionato, proveranno a evitare la fine toccata con largo anticipo a e .

Anche qui entrano in campo complicati calcoli, legati in particolare agli scontri diretti tra le varie concorrenti e alla classifica avulsa. L'unica del gruppetto di fondo sicura di non retrocedere è l' , che anche in caso di arrivo al terzultimo posto con più formazioni sarebbe in tutti i casi premiata proprio dalla classifica avulsa.

La Fiorentina ha il destino nelle proprie mani: i viola si salveranno infatti con una vittoria oppure con un pareggio nello scontro diretto contro il Genoa. Con una sconfitta verrebbero invece agganciati proprio dai rossoblù, in vantaggio negli scontri diretti, e dovrebbero quindi sperare nella mancata vittoria dell'Empoli, che battendo l' il sorpasserebbe in classifica. E anche nel caso si verificasse quest'ultimo scenario, potrebbe essere beneficiata da una sconfitta dell'Udinese a : in questo caso, perdendo con al massimo un goal di scarto la Fiorentina sarebbe premiata dalla classifica avulsa con lo stesso Genoa e l'Udinese (già salva in ogni caso), condannando il Grifone alla B.

Più 'semplice' la situazione dell'Empoli, che come la Fiorentina ha la salvezza nelle proprie mani e non deve nemmeno fare troppi calcoli: ai toscani 'basta' vincere in casa dell'Inter o, in caso di mancato successo, rimanere davanti al Genoa in classifica, conquistando dunque almeno un punto in più rispetto ai liguri.

Complicata è la situazione del Genoa, che può salvarsi in più casi: pareggiando e sperando nella sconfitta dell'Empoli a Milano, oppure battendo la Fiorentina e sperando che l'Udinese non perda a Cagliari. In entrambi i casi la squadra di Prandelli sarebbe protagonista di un arrivo a due in classifica, rispettivamente con gli azzurri e i viola, venendo premiata dagli scontri diretti. In caso di arrivo a 40 punti non solo con la Fiorentina, ma anche con l'Udinese, la discriminante diventerebbe invece la classifica avulsa: in questo caso, per la differenza reti negli scontri diretti, il Genoa si salverebbe solo espugnando il Franchi con almeno due goal di scarto.