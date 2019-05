Ultima giornata Serie A, combinazioni Champions: cosa serve ad Atalanta, Inter, Milan e Roma

Atalanta, Inter, Milan e Roma sono in corsa per gli ultimi due posti per la Champions League: ecco cosa dovrà fare ciascuna squadra per qualificarsi.

, , e : cosa serve per andare in ? Dopo e , già qualificate da tempo, gli ultimi biglietti se li aggiudicheranno due di queste quattro squadre. In questo momento sono favorite le due nerazzurre, che precedono le avversarie in classifica e hanno il destino nelle proprie mani, ma a 90 minuti dalla conclusione tutto può ancora accadere.

Segui SPAL-Milan in diretta streaming su DAZN

L'Inter affronta il pericolante a San Siro, mentre tutte le altre se la vedranno contro avversarie già salve: il Milan in casa della , la Roma all'Olimpico contro il e l'Atalanta al Mapei Stadium - paradossalmente stadio di casa per i lavori all'impianto bergamasco - contro il . Quattro concorrenti per due posti: ecco cosa servirà a ognuna per approdare in Champions League.

L'Atalanta dipende unicamente da se stessa per approdare per la prima volta in Champions League: basta una 'semplice' vittoria contro il Sassuolo. In caso di pareggio, invece, le basta sperare che il Milan non vinca in casa della SPAL. In caso di sconfitta, infine, deve assolutamente sperare che anche i rossoneri perdano a Ferrara.

Così come l'Atalanta, anche l'Inter ha il destino nelle proprie mani: battendo l'Empoli si assicurerebbe la terza posizione, tornando quindi in Champions League per la seconda stagione di seguito. I nerazzurri possono comunque tagliare il traguardo anche in caso di insuccesso: con un pareggio, se Milan non batterà la SPAL, e pure con una sconfitta, se i rossoneri e la Roma non vinceranno.

Molto più complicata è la situazione del Milan, che a differenza di Atalanta e Inter dovrà necessariamente munirsi di radiolina: anche in caso di successo i rossoneri dovranno sperare che almeno una tra Inter e Atalanta non conquisti i 3 punti. In caso di pareggio, invece, la situazione si fa paradossale: la squadra di Gattuso andrebbe in Champions League solo in caso di sconfitta di Inter e Atalanta e di vittoria della Roma, arrivando quindi a pari punti con tutte le concorrenti e venendo premiata - assieme all'Inter - dalla classifica avulsa.

Tra tutte le formazioni ancora in corsa per la Champions League, l'unica davvero appesa a un filo è la Roma. I giallorossi sono quasi fuori dalla corsa, ma non matematicamente. La speranza di arrivare tra le prime 4 è battere il Parma, sperare che il Milan perda e che perda di goleada una tra Atalanta e Inter: i giallorossi arriverebbero a pari punti o con la squadra di Spalletti o con quella di Gasperini, dovendo però in entrambi i casi risalire da una differenza reti nettamente peggiore rispetto alle due avversarie (rispettivamente, di 12 e 6 goal). In alternativa servirebbe, dunque, una goleada romanista, puntando su una sconfitta (anche di misura) dell'Inter che è la squadra più facilmente raggiungibile sotto questo aspetto.