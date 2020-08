Ultima gara col PSG per Thiago Silva: "Accordo con la Fiorentina? Nulla di vero"

Thiago Silva si congeda dal PSG: per lui in pole c'è il Chelsea di Frank Lampard, pronto un contratto annuale.

La finale di persa di misura dal contro il è stata l'ultima partita con la maglia dei parigini di Thiago Silva, rimasto due mesi in più rispetto alla precedente scadenza del contratto che non sarà rinnovato.

Il centrale difensivo brasiliano ha di fatto ufficializzato l'addio nel post-partita ai microfoni di 'RMC Sport', aprendo ad un ritorno in futuro in altra veste.

"E' stata la mia ultima gara con il PSG. Sono triste e in futuro tornerò con un altro ruolo, ma devo cambiare. Voglio giocare ancora per altri 3-4 anni e far parte della rosa del ai Mondiali del 2022 in ".

A 'Sky Sport', Thiago Silva ha smentito le voci relative ad un accordo già raggiunto con la , pur confermando la trattativa in corso con il club viola.

"Non ho accettato nessuna offerta. Le notizie di accordo raggiunto con la Fiorentina non sono vere. Il mio agente sta parlando con la Fiorentina così come con altre società. Prenderò una decisione nei prossimi giorni insieme alla mia famiglia".

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports', il club in pole per assicurarsi l'ex sarebbe il allenato da Frank Lampard, pronto a fargli firmare un contratto della durata di un anno.

Altre squadre

Il tecnico Thomas Tuchel ha salutato Thiago Silva, ringraziandolo per la determinazione messa all'interno del rettangolo verde in questi anni passati a difendere i colori del PSG.