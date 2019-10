Ujfalusi quasi irriconoscibile: "Sarò a vedere la Fiorentina"

Tomas Ujfalusi ha pubblicato una foto su Twitter dove è praticamente irriconoscibile: l'ex Fiorentina sarà al Franchi per la sfida contro la Lazio.

Oltre 100 presenze in , Tomas Ujfalusi ha vestito la maglia della per quattro anni tra il 2004 e il 2008.

L'ex difensore ceco, oggi direttore sportivo del , torna spesso in a per vacana ma anche per lavoro.

E sempre un piacere essere a Prato con dei amici...e la domenica a vedere la @acffiorentina ⚽️🙋‍♂️ pic.twitter.com/UqeymYiqmQ — Tomas Ujfalusi (@TomasUjfa) October 25, 2019

Nella serata di ieri Ujfalusi ha pubblicato una foto su Twitter mentre mangia una bistecca fiorentina dove è praticamente irriconoscibile. Quando era giocatore ce lo ricordavano sbarbato e con una lunga chioma, ma oggi è totalmente l'opposto.

Ujfalusi ha annunciato che domenica sarà al Franchi per assistere a Fiorentina- . L'ex viola, oggi 41enne, ha chiuso la carriera nel 2013 nello Sparta Praga per intraprendere la carriera di dirigente.