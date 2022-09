Ufficiale, Zagadou allo Stoccarda: era stato accostato a Inter e Roma

Dan-Axel Zagadou, senza squadra dopo l'addio al Borussia Dortmund, resta in Germania e firma per 4 anni con lo Stoccarda: "Grazie per la fiducia".

Niente Inter, niente Roma. Il futuro di Dan-Axel Zagadou, centrale difensivo che lo scorso 30 giugno ha visto scadere il proprio contratto con il Borussia Dortmund, sarà ancora in Germania: lo Stoccarda ha ufficialmente annunciato il suo arrivo a parametro zero. Contratto di quattro anni per Zagadou, fino al 30 giugno del 2026. L'ex BvB, ma anche ex PSG, aveva trovato nelle scorse ore l'accordo con lo Stoccarda, si è sottoposto con successo alle visite mediche di rito e ha infine firmato il contratto con il suo nuovo club. View this post on Instagram “Sono molto felice di essere qui - le prime parole di Zagadou da giocatore dello Stoccarda - Ringrazio la dirigenza dello Stoccarda per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Non vedo l'ora di tornare presto in campo con i miei nuovi compagni di squadra". "Daxo ha tutte le qualità di cui ha bisogno un grande difensore centrale - ha detto invece Sven Mislintat, direttore sportivo dello Stoccarda - È atleticamente forte, ha un buon passaggio e negli ultimi anni ha maturato una preziosa esperienza a livello nazionale e internazionale. Conosce la Bundesliga e avrà quindi bisogno di poco tempo per integrarsi con noi. Siamo riusciti a riempire il posto libero in difesa con un ottimo giocatore. Siamo molto felici che Daxo ci abbia scelto e gli diamo un caloroso benvenuto allo Stoccarda". Sfuma definitivamente, dunque, la possibilità di vedere Zagadou con la maglia di una formazione italiana. Nelle scorse settimane, l'ex difensore del Borussia Dortmund era stato concretamente accostato all'Inter e alla Roma, entrambe alla ricerca di un nuovo difensore. Alla fine i nerazzurri hanno portato a casa Acerbi, mentre i giallorossi non hanno inserito un nuovo elemento nel proprio pacchetto arretrato.