Ufficiale, Wilshere passa ai danesi del Aarhus Gymnastikforening

Jack Wilshere torna in pista. Il centrocampista ex Arsenal, dopo un periodo lontano dal calcio in cerca di una squadra, ha firmato con l'Aarhus Gymnastikforening.

Si tratta di una delle formazioni che compongono la Superligaen, massima serie del calcio danese. In questo momento l'Aarhus si trova al settimo posto in classifica.

La scorsa estate Wilshere, rimasto senza contratto, si era allenato con il Como prima di tornare all'Arsenal, squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e gli ha permesso di allenarsi con la squadra.

Considerato uno dei più grandi prospetti del calcio inglese, il centrocampista ha avuto una carriera ampiamente al di sotto delle aspettative.

Malgrado ad appena 17 anni Fabio Capello, all'epoca ct della nazionale inglese, lo avesse convocato per il Mondiale del 2010, Wilshere non ha saputo confermare il suo talento.

Tutto questo principalmente a causa di una scarsa tenuta fisica, che ha costellato di infortuni il suo percorso nel mondo del calcio.

Qualche mese fa, il classe 92 è stato protagonista di un divertente video promozionale per Paddy Power, nel quale annunciava a tutti di essere pronto a rimettersi in pista.

"Jack Wilshere: in forma, pronto, in attesa di offerte. Ma non dal Tottenham".