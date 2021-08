Il Venezia ha un nuovo attaccante: ufficiale l'arrivo di Thomas Henry dal Leuven

Il Venezia annuncia l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante francese classe '94 Thomas Henry dall'Oud-Heverlee Leuven: ha firmato per 3 anni.

Continua la campagna di rafforzamento del Venezia. Il club lagunare, tornato in Serie A dopo 19 anni e reduce dalla sconfitta all'esordio allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli per 2-0, si è assicurato le prestazioni dell'attaccante francese classe 1994 Thomas Henry.

Ad annunciare l'arrivo del calciatore transalpino dal Leuven è lo stesso Venezia attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club.

"Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Oud-Heverlee Leuven il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1994 Thomas Henry. L'attaccante francese, che in carriera ha disputato 174 partite totalizzando 67 gol e 15 assist, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2024".

Il Venezia è riuscito a soffiare Henry al Genoa mettendo sul piatto 6 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Un'offerta molto allettante che ha convinto l'OH Leuven a lasciar partire l'attaccante francese.

Cresciuto nel settore giovanile del Beauvais Oise, Thomas Henry ha vestito in carriera le maglie di Fréjus-Saint-Raphaël, Nantes, Chambly e Union Tubize-Brainee, prima del passaggio all'OH Leuven nel 2018/2019. Con la maglia del club belga ha collezionato 45 goal e 12 assist in 79 apparizioni.

Rendimento eccellente che ha attirato l'attenzione del Venezia, che lo porta in Italia a 27 anni e gli permetterà di confrontarsi con la Serie A. In questa stagione, Henry era partito subito bene con 3 goal in 4 partite di Jupiler Pro League. Ora c'è l'Italia sulla sua strada e una salvezza col Venezia da conquistare.