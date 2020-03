Ufficiale, Sturridge lascia il Trabzonspor: addio dopo sei mesi

Daniel Sturridge non è più un giocatore del Trabzonspor: l'ex Liverpool ha rinunciato ai soldi che gli sarebbero spettati fino a maggio 2021.

Sei mesi. Appena metà stagione. Tanto è durata l'avventura di Daniel Sturridge al Trabzonspor. Fino a oggi, quando il club turco ha annunciato la separazione dall'attaccante inglese, arrivato la scorsa estate da svincolato e da campione d'Europa.

A comunicarlo è stato proprio il Trabzonspor, che in un comunicato ufficiale ha spiegato come l'addio dell'ex sia avvenuto in maniera consensuale e amichevole.

We thank Daniel Sturridge for his contributions to our club and wish him success in his future career. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j — Trabzonspor_en (@Trabzonspor_EN_) March 2, 2020

"In base all'accordo di risoluzione, Sturridge ha rinunciato ai soldi che gli sarebbero spettati per il resto del suo contratto che era in vigore da agosto 2019 al 31 maggio 2021".

Qualche mese fa, Sturridge aveva preferito il Trabzonspor ad altre soluzioni anche più prestigiose per la sua carriera. Ma la sua avventura in non si è snodata nel migliore dei modi: appena 11 le presenze in campionato, condite da 4 reti, in una squadra che sta comunque lottando per vincere la Süper Lig.