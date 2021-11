L'Inghilterra dà fiducia a Southgate: il ct rinnova fino al 2024

Gareth Southgate e l'Inghilterra ancora insieme, per provare ancora a vincere qualcosa di importante dopo la delusione estiva agli Europei. In queste ore, infatti, è arrivata la notizia del prolungamento della sua avventura alla guida della Nazionale dei Tre Leoni.

La federazione inglese ha deciso di prolungare il contratto di Southgate fino al dicembre del 2024, così come quello del suo vice Steve Holland.

Alla guida dell'Inghilterra dal 2016, Southgate ha portato la compagine britannica a conseguire i migliori risultati dell'epoca recente. Ai Mondiali del 2018 l'Inghilterra ha chiuso al quarto posto, mentre nell'estate del 2021 ha sfiorato il titolo europeo perdendo in finale contro l'Italia.

Definito il rinnovo del contratto, l'obiettivo di Southgate è di fare più strada possibile al Mondiale del 2022 in programma in Qatar. Inoltre, nel marzo del 2023, cominceranno le qualificazioni per gli Europei del 2024.

Tanti impegni dunque per Southgate, che spera finalmente di conquistare un trofeo importante con l'Inghilterra (a secco dai Mondiali casalinghi del 1966).