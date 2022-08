Ufficiale, Sirigu al Napoli: arriva da svincolato dopo un anno al Genoa

Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Napoli. Il club azzurro annuncia anche la partenza in prestito di Contini alla Sampdoria.

Il Napoli ha un nuovo portiere. Salvatore Sirigu è un giocatore azzurro, come annunciato dal club attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'ex portiere del Genoa arriva a parametro zero dopo un'unica stagione in Liguria.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu", è lo stringato comunicato del club partenopeo. "Benvenuto Salvatore", ha scritto invece il Napoli su Twitter, così come il proprio presidente Aurelio De Laurentiis.

Chi non giocherà nel Napoli nella scorsa stagione è invece Nikita Contini, di nuovo in partenza dopo aver militato in prestito nel Vicenza nella seconda parte del 2021/2022.

"La SSC Napoli - annuncia ancora la società azzurra - comunica di aver ceduto in prestito all'UC Sampdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini".

Inizia insomma a delinearsi la situazione portieri per il Napoli, costretto a fare a meno di David Ospina dopo il trasferimento del colombiano all'Al Nassr. In attesa di capire chi altri arriverà a far parte della rosa di Spalletti (i preferiti sono Keylor Navas, del PSG, e Kepa, del Chelsea), Sirigu si aggiunge ad Alex Meret, con cui ha già condiviso lo spogliatoio dell'Italia campione d'Europa.

Saltato il trasferimento di quest'ultimo allo Spezia, che nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di Bartlomiej Dragowski dalla Fiorentina, il futuro rimane più nebuloso che mai. Con lo scenario di una lotta con Sirigu per la maglia di dodicesimo, alle spalle appunto di Navas o Kepa, più concreto che mai.