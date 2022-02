Ufficiale, Shaqiri approda ai Chicago Fire: ha firmato fino al 2024

"The lake Michigan Messi", il Messi del lago Michigan. Se Xherdan Shaqiri cercava un'accoglienza da re, beh, l'ha trovata. Fuori dall'Europa, lontano dalla Francia. Perché è ufficiale il suo trasferimento in MLS, ai Chicago Fire, club che aveva intavolato concretamente la trattativa per strapparlo al Lione già qualche giorno fa.

Shaqiri, come annunciato da Chicago, ricoprirà il ruolo di Designated Player, non soggetto dunque al salary cup in vigore in MLS. Ha firmato con il suo nuovo club fino al 2024. Lascia l'OL, dove si era trasferito dal Liverpool nell'estate del 2021, dopo appena una manciata di mesi, durante i quali ha collezionato 11 presenze e un paio di reti in Ligue 1.

"Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Xherdan Shaqiri - le parole del ds Georg Heitz - Xherdan è un giocatore rivoluzionario e porterà gioia ai nostri tifosi e alla città di Chicago. Giocatore svizzero tra i più affermati della propria generazione, Xherdan viene da noi in un momento molto importante per il club e crede pienamente nei nostri obiettivi. Non vediamo l'ora di accogliere presto lui e la sua famiglia a Chicago".

Un'accoglienza da re, appunto. O da "Messi del lago Michigan", come lo ha denominato sui social il Fire, modificando così il suo soprannome di "Alpine Messi". A Chicago, Shaqiri indosserà la maglia numero 10. A 30 anni, ironia della sorte la stessa età di Lorenzo Insigne, anche per lui è arrivato il momento di affrontare una nuova avventura in MLS.